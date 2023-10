Brand in Schultoilette Feuer an Riegelsberger Schule

Durch einen Brand in einer Toilette der Leonardo-da-Vinci-Gemeinschaftsschule in Riegelsberg kam es am Freitag während des Unterrichts zu starker Rauchentwicklung und die Brandmeldeanlage schlug an. „Beim Eintreffen der Feuerwehr wenige Minuten nach der Alarmierung war die Schule schon geräumt, und die Lehrkräfte hatten anhand der Klassenbücher begonnen, die Vollständigkeit der Schüler zu kontrollieren“, schildert Markus Dincher vom Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit der Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken. Schnell kam die Meldung, dass alle Schüler – auch der benachbarten Grundschule Lindenschule, insgesamt etwa 500 Kinder – evakuiert und in Sicherheit waren. Die beiden Schulhäuser sind seit 2021 durch einen gemeinsamen Erweiterungsbau miteinander verbunden.