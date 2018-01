später lesen Unfallflucht Fahrerflucht nach Kollision Teilen

Twittern







Am Wochenende sind in Riegelsberg zwei Pkw kollidiert – der Unfallverursacher flüchtete. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstag, 27. Januar, gegen 1.57 Uhr, in der Glück-auf-Straße in Riegelsberg. Eine Zeugin habe ausgesagt, ein grauer Pkw sei in einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw gefahren. Anschließend habe sich der bislang unbekannte Fahrer vom Unfallort entfernt.