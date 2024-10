„Dass es so viele waren, hätte ich nicht gedacht“ Wie Nazis Kranke aus Riegelsberg ermordeten

Riegelsberg · An einem bewegenden Info-Abend zu den Krankenmorden in der NS-Zeit an 19 Riegelsberger Männern, Frauen und Kindern kamen den Besuchern die Tränen. Nicht zufällig werden die Gedenkstein vor dem Rathaus platziert.

03.10.2024 , 07:00 Uhr

Beim Vortrag über Riegelsberger Euthanasie-Opfer waren auch die „Stolpersteine“ zu sehen, die zu ihrem Andenkens verlegt werden. Foto: Monika Jungfleisch