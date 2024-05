Unwetter im Saarland „Es war ein Jahrhundertereignis“ – so ein Hochwasser hat Walpershofen noch nie erlebt

Walpershofen hat schon viele Überschwemmungen und Hochwasser erlebt, doch im Ort waren sich alle einig: So etwas wie am Freitag gab es noch nie. „Es war ein Jahrhundertereignis. In dieser Massivität haben wir es hier noch nicht erlebt“, sagte der Walpershofer Pascal Altmayer, der auch Pressesprecher der Feuerwehren im Regionalverband Saarbrücken ist. Innerhalb kürzester Zeit war die Ortsmitte am Freitagnachmittag komplett überschwemmt. „Das Wasser stand vielerorts brusthoch“, so Altmayer. Der Köllerbach war zu einem reißenden Fluss geworden, trat über die Ufer, überschwemmte die Dorfmitte, staute sich bis in die Etzenhofer Straße, Dörrwiesenstraße, Kurzenbergstraße, Herchenbacher Straße und Heusweiler Straße. „Am Freitag mussten wir gegen 14 Uhr Evakuierungen einleiten, wurden dabei von THW, DRK und DLRG unterstützt“, so Altmayer. Die Strömungsretter des DLRG brachten Menschen mit Rettungsbooten aus den Gefahrenzonen. „Insgesamt waren 50 Häuser betroffen, 100 Personen mussten ihre Häuser verlassen, davon wurden 41 mit Booten gerettet. 22 Menschen wurden vom DRK im Jugendzentrum betreut, drei wurden zu einer Sammelstelle nach Püttlingen gebracht, die übrigen kamen bei Verwandten unter“, bilanziert Altmayer.