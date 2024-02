Riegelsberg/Völklingen Privat-Grundschule ab Sommer in Walpershofen

Im Riegelsberger Ortsteil Walpershofen soll eine neue Schule entstehen: Der Verein Freie Schule Saar e.V. will in der ehemaligen katholischen Volksschule („Alte Schule“) in der Salbacher Straße eine freie, alternative Grundschule einrichten. In Völklingen-Fürstenhausen, wo es zuerst entsprechende Pläne gegeben hatte, ist das Thema dagegen vom Tisch. Der Riegelsberger Rat stimmte dem Vorhaben für Walpershofen am Montagabend in einer Sondersitzung mit knapper Mehrheit zu.