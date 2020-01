Riegelsberg : Einbruch in Musik-Kneipe in Riegelsberg

Einbruch in Musik-Kneipe in Riegelsberg

Riegelsberg Die Täter schlugen ein Fenster ein und erbeuteten einen vierstelligen Betrag.

Wie die Polizei erst am Freitag mitgeteilt hat, ist bereits am vergangenen Dienstag zwischen 2.30 und 2.45 Uhr in die Gaststätte „Jochems Kneipe“ in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg eingebrochen worden. Die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie die Scheibe eines Fensters einschlugen. Im Schankraum brachen sie zwei Geldspielautomaten auf und entnahmen das Bargeld. Der Gesamtschaden, bestehend aus den Sachbeschädigungen und dem Diebesgut, wird auf einen hohen vierstelligen Betrag geschätzt.