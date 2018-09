später lesen Tages-Wohnungseinbruch Einbruch in eine Kellerwohnung FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Einen dreistelligen Geldbetrag erbeuteten der oder die Einbrecher, die am vorigen Mittwoch, 5. September, in eine Kellerwohnung eines Mehrparteienhauses in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg eingedrungen sind.