Gefiederte Gäste im Gotteshaus : Turmfalken nisten in der Ludwigskirche

Alt-Saarbrücken Im Turm des Gotteshauses füllen jetzt fünf Eier den Nistkasten. Zur Freude des Presbyteriums, das ihn im vorigen Jahr bauen ließ.

Der schöne Vogel entschied sich nicht allein für diese Bleibe hoch über dem Ludwigsplatz. Das Gelege mit fünf Eiern beweist es. Und das Presbyterium der Evangelischen Kirchengemeinde freut sich sehr über die gefiederten Kirchenbewohner. Das Gremium beschloss im vergangenen Jahr, den Nistkasten im Turm der Kirche anbringen zu lassen und hat sich dafür sachkundige Unterstützung geholt. Am 17. Februar 2020 öffnete Gabi Stein vom Naturschutzbund Saarland die Luke für den Nistkasten im Turm der Ludwigskirche. Mitarbeiter einer Saarbrücker Schreinerei hatten die Bruthilfe in die höchste Fensteröffnung des Kirchturms eingebaut.

Das Falken-Heim hat mehrere Vorteile. Von dort haben die Vögel eine gute Sicht. Möglichkeiten, Nahrung zu finden, bieten sich den guten Fliegern im Naherholungsgebiet Almet ebenso wie entlang der Saar. Bedarf an einem artgerechten Brutplatz gab es ohnehin. Noch vor zwei Jahren war ein Turmfalkenpärchen ganz in der Nähe der neuen Vogel erfolglos bei der Suche nach einem Brutplatz. Es musste in einem Baum am Schloss nisten, was für das Gelege nicht ideal ist. Jetzt also ist der Kirchturm das Zuhause eines Falkenpaares. Demnächst könnten dort fünf Küken im Turm fiepend auf Nahrung warten.