Interview mit einem Retro-Mops : Ein mopsiges Gespräch mit einem wahren Experten

Freddy Mops weiß so einiges aus der Geschichte seiner Rasse zu berichten. Wir haben sein „Wuff“ in Menschensprache übersetzt.

Freddy Mops: Wir gelten ja als englische Hunderasse, aber vermutlich stammen wir aus China. Dort sollen unsere ganz frühen Vorfahren schon vor über 2000 Jahren gezüchtet worden sein, und es sei ein Privileg des Kaisers gewesen, uns zu besitzen und zu streicheln. Im 16. Jahrhundert gelangten wir in die Niederlande und wurden dann in der feinen Gesellschaft beliebt, besonders bei den Damen, die uns gerne mit in die vornehmen Salons nahmen. Sogar auf ein paar bekannten Gemälden wurden wir neben unseren Frauchen und Herrchen verewigt. Zur Berühmtheit brachte es „Monsieur Fortuné“, der Mops von Joséphine de Beauharnais, spätere Ehefrau von Napoleon Bonaparte und Kaiserin von Frankreich. In den Wirren der Revolution hatte ihr erster Ehemann den Tod gefunden, sie und ihre Kinder waren für kurze Zeit im Gefängnis, mit Hilfe von Monsieur Fortuné schickte sie Nachrichten an ihre Kinder.