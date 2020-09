Relikt aus jüdischem Geschäft : Ein Kleiderbügel als ein Stück Geschichte

Riegelsberg Relikt des Riegelsberger „Kaufhaus J. Neumark“ aufgetaucht, die jüdischen Besitzer flohen 1935.

Wer hätte das gedacht? Rund 85 Jahre nach der Flucht der jüdischen Kaufmannsfamilie Neumark aus Riegelsberg im Jahr 1935 ist ein Kleiderbügel aus dem „Kaufhaus J. Neumark, Guichenbach“ aufgetaucht. Gefunden, bzw. aufbewahrt hat das Relikt Friedemann Schröck, Jahrgang 1931. Der heute 89-Jährige kann sich zwar selbst nicht mehr an Jakob Neumark oder dessen Witwe Henriette Neumark erinnern, doch soviel weiß er noch: „Meine Eltern haben häufig und gerne in dem Kaufhaus eingekauft“ – damals, als die jüdischen Bürger in Riegelsberg noch vielfach am Gesellschafts- und Geschäftsleben beteiligt waren. Zum Beispiel Eugen Dreifus, der ein Schuhhaus in der Kirchstraße 17 führte und sich 1929 das Leben nahm. Oder die Geschwister Adele Groß, Amanda Salmon und Leonie Albert, die in der Kirchstraße 12 (heute 20) ein Geschäft für Kurz-, Weiß- und Wollwaren, Herrenartikel und Arbeitsbekleidung betrieben. Oder eben Henriette Neumark, die nach dem Tod ihres Mannes Jakob das Geschäft in der Talstraße 16 weiterführte.