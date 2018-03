später lesen Nicht alleine frühstücken Ein Frühstück in geselliger Runde Teilen

Twittern







„Frühstück mit Schatzkiste – Haben Sie auch keine Lust, alleine zu frühstücken?“, so schreibt die Awo Riegelsberg zu ihrem neuen Angebot. Gemeinsam gefrühstückt wird jeden letzten Montag im Monat, 9.30 bis 12 Uhr, im Veranstaltungsraum in der Seniorenresidenz St. Josef. Neben netter Gesellschaft und einer Überraschung (dafür steht die „Schatzkiste“) gehe es auch darum, in ungezwungener Atmosphäre neue Leute kennenzulernen und alte Kontakte zu pflegen. Und aus einer Bücherkiste können gebrauchte Bücher (in begrenzter Anzahl) ausgeliehen oder getauscht werden.