Werner Barkey - verdient auf vielen Feldern : Ehemaliger Riegelsberger Ortsvorsteher verstorben

Riegelsberg Werner Barkey, auch sechs Jahre Beigeordneter, verstarb kurz vor seinem 82. Geburtstag.

Nur sieben Tage vor seinem 82. Geburtstag ist Werner Barkey, ein Riegelsberger SPD-Urgestein, vielseitiger Sportler und überzeugter Kneippianer, verstorben. Der ehemalige Ortsvorsteher von Riegelsberg (1984-1994) und ehemalige Beigeordneter (1978-1984) der Gemeinde ist, wie wir jetzt erfuhren, bereits am 16. August verschieden. Der gebürtige Mönchen-Gladbacher war ein „halbes Jahrhundert“ in der SPD-Riegelsberg aktiv, davon mehrere Jahrzehnte im Vorstand und im Gemeinderat (1978-2008). Die deutsch-französische Freundschaft lag dem Träger der Freiherr-von-Stein-Medaille besonders am Herzen, mit viel Engagement förderte er die Partnerschaft mit Gisors.