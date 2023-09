Rauchen mit Rausch aus Riegelsberg „Canna-bis-bald“ in Riegelsberg?

Wer oder was ist „Dr. Cannabis?“ Diese Frage stellen sich viele, die in der Saarbrücker Straße in Riegelsberg am ehemaligen Schuhhaus Dörr-Willms vorbeikommen. Dort, wo bis vor wenigen Wochen noch ein Fitnessstudio sein Domizil hatte, prangen jetzt farbige Aufkleber an den Scheiben. „Canna bis bald“ heißt es auf einem. „Bald offen (für alles)“ auf einem anderen und auf einem dritten: „Wir lassen noch etwas Gras drüber wachsen“.