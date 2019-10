Schülerinnen der Leonardo-Da-Vinci-Schule, die sich für das Stolperstein-Projekt in Riegelsberg engagieren. In der Mitte im Hintergrund (zur Kamera sehend) Monika Jungfleisch. Foto: Monika Jungfleisch

Riegelsberg Der Dokumentarfilm „Stolpersteine für Riegelsberg“ skizziert die Schicksale der jüdischen Familien und schildert das Wirken des Aktionsbündnisses Stolpersteine in Kooperation mit der Gemeinschaftsschule .

Im Jahr 2015 wurden in Riegelsberg die ersten „Stolpersteine“ für die Opfer der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft verlegt: 13 kleine Gedenksteine in Form von Pflastersteinen erinnern an die jüdische Familie Neumark aus der Talstraße, an Familie Groß aus der Invalidenstraße und an die Familien Salmon und Albert aus der Kirchstraße. Eine Grundlagen für das Verlegen der Stolpersteine hatte die Riegelsberger Journalistin und SZ-Mitarbeiterin Monika Jungfleisch zusammengetragen; sie hatte die Schicksale der jüdischen Familien recherchiert und das „Aktionsbündnis Stolpersteine für Riegelsberg“ ins Leben gerufen.