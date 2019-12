Bundesliga : Mit einem Lächeln in die Ringer-Play-offs

Riegelsberg KSV Köllerbach und KV Riegelsberg blicken nach ihrem Duell auf eine gelungene Vorrunde in der Bundesliga zurück.

Der KSV war am Samstag nicht mit Bestbesetzung in die Riegelsberghalle gekommen. Nachdem Motaleb Giesen in der Klasse bis 57 Kilo griechisch-römisch gegen Giovanni Comparetto mit 20:7 nach Punkten, Asadula Ibragimov gegen Benedikt Hass (130 Kilo Freistil) mit 15:0 technisch überlegen und Serhat Devici (98 Kilo Greco) Kilian Schäfer auf Schulter besiegen konnten, lagen die Hausherren zur Pause 11:7 vorne – was so manchen der 350 Zuschauer zu Erinnerungsfotos verleitete. Nach der Pause punkteten dann aber nur noch die Gäste. Eine ganz starke Leistung zeigte dabei Marc-Antonio von Tugginer in der Klasse bis 80 Kilo gr.-röm. Sein Gegner Lucas Rosport ist zwar neun Jahre jünger, aber auch sieben Kilo schwerer als der Köllerbacher, der den Riegelsberger nach einer angeordneten Bodenlage aber zu greifen bekam und gleich zweimal durchdrehte – das reichte zum 5:2-Erfolg. „Manchmal muss sich die Routine ja dann auszahlen“, sagte der 26-jährige „Toni“.