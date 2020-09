Finanzspritze für Kirchengemeinde : Gemeinde Riegelsberg investiert in Kita

Das evangelische Kinderhaus "Hand in Hand" der evangelischen Kirchengemeinde Güchenbach in Riegelsberg soll umziehen und dabei erweitert werden. Foto: BeckerBredel

Riegelsberg Kirchengemeinde bat beim Gemeinderat um finanzielle Hilfe bei der Erweiterung ihres Kindergartens.

Die evangelische Kirchengemeinde Güchenbach will ihr „Kinderhaus Hand in Hand“ in der Pflugscheider Feldstraße schließen und mit dem Kindergarten in das Gemeindehaus in der Buchschacher Straße umziehen. Das Gemeindehaus soll dazu umgebaut und der Kindergarten, der bisher vier Gruppen von Kindern betreut, um eine fünfte Gruppe erweitert werden (wir berichteten). Die Kosten einschließlich dazu gehörender Ausgaben für Straßenbau belaufen sich auf rund 3,4 Millionen Euro.