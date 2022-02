Diakon Daniel Schönweiß : Ordinierung in Walpershofen

Diakon Daniel Schönweiß Foto: Evangelische Kirche

Walpershofen/Püttlingen Daniel Schöneweiß, hauptamtlicher Diakon, wird im Gottesdienst am Samstag, 5. Februar, 15 Uhr, in der Evangelischen Kirche Walpershofen zum Prädikanten ordiniert. Er stammt aus Fürstenhausen, lebt mit Frau und zwei Kindern seit März 2021 in Püttlingen, gehören also zur Kirchengemeinde Kölln.

