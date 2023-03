Fußball Riegelsberger lebt seit 50 Jahren für Fußball

Krämer ist Bankkaufmann und wohnt in Riegelsberg. Mit zehn Jahren schloss er sich dem damaligen FV 08 Riegelsberg an. Er spielte in allen Jugendaltersklassen und danach bis in die höchste saarländische Liga bei den Aktiven. Nach seiner Bundeswehrzeit widmete sich Krämer mehr seiner Familie und seiner beruflichen Karriere, blieb aber bis 2008 bei den „Alten Herren“ am Ball.