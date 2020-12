Beim Ball des Sports in Riegelsberg gibt es stets viel Unterhaltung. Wie zum Beispiel im vergangenen Jahr beim Auftritt der Kinder-Landesliga-Mannschaft des TV Pflugscheid-Hixberg. In diesem Jahr wurde die Veranstaltung, bei der die Gemeinde seit 1984 ihre erfolgreichsten Sportler ehrt, aufgrund der Corona-Pandemie erstmals in ihrer Geschichte abgesagt. Foto: Engel