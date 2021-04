Eidechsen-Umsiedlung : Der schleichende Echsen-Wahnsinn

Ein Sprichwort aus Ungarn besagt: „Wer von der Schlange gebissen wird, hat sogar vor der Eidechse Angst.“ Wir Deutschen sind da schon deutlich weiter: Wir schaffen das Angsthaben sogar ohne den Schlangenbiss – auch wenn’s nur die Angst ist, es den Eidechsen, Naturschützern und potentiellen Internet-Shitstormern nur ja recht zu machen.

Umsiedeln von Eidechsen nicht etwa an einer Schnellstraße, sondern an einem Rad- und Spazierweg in Walpershofen? Muss das wirklich sein oder werden wir vielleicht gerade alle ein ganz klein wenig wahnsinnig? Vielleicht würde es ja alternativ auch einfach ein Schild tun: „Bitte auf die Eidechsen aufpassen!“