Musik am Stumpen : Drei Tage Livemusik am Stumpen in Riegelsberg

Riegelsberg Nach den positiven Erfahrungen im vergangenen Jahr geht das Festival „Musik am Stumpen“ vom 3. bis 5. September in die zweite Runde.

„Musik am Stumpen 2.0“ heißt es vom 3. bis 5. September auf dem Stumpen in Riegelsberg. Nachdem das Musikfest trotz Corona im vergangenen Jahr ein großer Erfolg war, geht das Festival jetzt in die zweite Runde. Es ist schon in „normalen Zeiten“ eine Herausforderung, ein Konzert mit mehreren Bands zu organisieren. In Corona-Zeiten ist es dann nochmals um einiges komplizierter, Musiker, Vorschriften und Besucher unter einen Hut zu bringen, sagt die neue Chefin in „Jochems Kneipe“, Samira Kraft, die vergangenes Jahr bereits im Team wichtige Pionierarbeit zusammen mit Silvia Keller, Jochem Franken und vielen anderen leistete. Von diesen Erfahrungen profitieren die Veranstalter in diesem Jahr. Maßgeblich beteiligt ist auch die Gemeinde Riegelsberg als Mitveranstalter.