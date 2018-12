später lesen Pkw kracht gegen Gartenmauer Citroën landet auf der Seite in einem Vorgarten FOTO: dpa / Carsten Rehder FOTO: dpa / Carsten Rehder Teilen

Twittern







Am frühen Dienstagmorgen ist es gegen 5.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Riegelsberg gekommen, bei dem eine 29-jährige Autofahrerin aus Heusweiler leicht verletzt wurde. Wie die Polizeiinspektion Völklingen berichtet, war die 29-Jährige mit einem Citroën Xsara in der Saarbrücker Straße (B 268) in Fahrtrichtung Riegelsberg unterwegs.