Geplantes Kulturzentrum im Markusse Haus : CDU Riegelsberg: „Wir kaufen nicht die Katze im Sack!“

Riegelsberg Das geplante Kulturzentrum im Markusse Haus steht vor dem Aus. Die CDU Riegelsberg weist die Verantwortung von sich – und erhebt Vorwürfe gegen Bürgermeister Klaus Häusle (SPD).

„Die CDU Riegelsberg ist erstaunt darüber, wie ausgesuchte Vertragsdetails öffentlich verbreitet werden, um damit ein Zerrbild der tatsächlichen Situation zu erzeugen. Der Gemeinderat hat das Projekt nicht an 500 Euro Miete im Monat scheitern lassen“, schreibt Christmann in einer Pressemitteilung. Denn neben diesem Betrag stelle sich die Frage nach der Pflege und Betreuung der gesamten Anlage inklusive der Außenflächen sowie dem Winterdienst. Es bestünden erhebliche Zweifel, dass dies in den veranschlagten Nebenkosten enthalten sei. Die CDU Riegelsberg verweist zudem auf mögliche Rückbauverpflichtung der Gemeinde am Ende der Mietzeit, deren Kosten heute nicht seriös zu beziffern seien. Auch weitere Fragen wie die Parkplatzsituation seien nicht abschließend geklärt, so die CDU Riegelsberg.