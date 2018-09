später lesen Die Bürger reden mit Bürgertreffen zur Zukunft Walpershofens FOTO: BeckerBredel FOTO: BeckerBredel Teilen

Um die Entwicklung Walpershofens geht es bei einer Bürgerversammlung, zu der Bürgermeister Klaus Häusle (SPD) einlädt. Beginn ist am Dienstag, 18. September, um 18 Uhr in der Köllertalhalle. Die Gemeindeverwaltung hat die Erarbeitung eines Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) für den Ortskern von Walpershofen im Rahmen des Städtebauförderprogramms „Zukunft Stadtgrün“ in Auftrag gegeben. red