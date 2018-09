später lesen SPD Riegelsberg SPD-Büro in den Herbstferien zu Teilen

Das Riegelsberger SPD-Bürgerbüro (Am Markt 9) ist während der Herbstferien vom 1. bis zum 12. Oktober geschlossen. Anfragen können während dieser Zeit aber unter Tel. (0 68 06) 3 08 15 35 gestellt werden oder per E-Mail an fragen@spd-rgb.de.