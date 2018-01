Böswillig Scheiben an Autos eingeschlagen

Zwei beschädigte Autos meldet die Polizei aus Riegelsberg. Der geschätzte Schaden ist indes gering.

Fälle von blinder Zerstörungswut an Autos meldet die Polizei aus Riegelsberg: Am Mittwoch wurde in der Oberen Schulstraße die Seitenscheibe an einem grauen Peugeot 308 eingeschlagen. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Ähnlich verhielt es sich zwischen Dienstag und Mittwoch in der Alleestraße: Ein unbekannter Täter zerstörte an einem weißen Audi A 4 die Scheibe der Beifahrertür, indem er einen Stein dagegen warf. Zudem riss er den rechte Außenspiegel ab. Der geschätzte Sachschaden beläuft auf etwa 1500 Euro.

