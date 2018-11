später lesen Zerstörungswut Böswillig Renault Twingo beschädigt Teilen

(red) Am späten Samstagabend, 24. November, wurden an einem auf dem Walter-Wagner-Platz in Riegelsberg parkenden Renault Twingo mutwillig beide Außenspiegel sowie der Heckscheibenwischer beschädigt, beziehungsweise abgetreten.