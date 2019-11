Polizei sucht Zeugen : Hochwertiger BMW gestohlen

(Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Riegelsberg Die Polizei sucht Zeugen eines Autodiebstahls in Riegelsberg. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, wurde im Kettlerweg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, zwischen 20.30 Uhr und 7.10 Uhr ein hochwertiger 5er BMW, Typ 530 d gestohlen.

Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Fahrzeug das Kennzeichen SB -SV 576 angebracht. Nach bisherigem Ermittlungsstand flüchtete der Dieb mit dem Auto zunächst Richtung Sebastian-Kneipp-Allee. In Höhe der Einmündung Alexander-Flemin-Straße ließ der Täter auf dem Gehweg eine im Auto verbaute Festplatte sowie einige persönliche Gegenstände des Besitzers zurück.