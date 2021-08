Riegelsberg : Neustart des Blasorchesters Riegelsberg für die Flutopfer

Riegelsberg Ein Platzkonzert für die Flutopfer im Ahrtal – das war die Idee von David Jung aus Riegelsberg, der vor seiner Versicherungsagentur am Marktplatz schon am Donnerstag eine Woche zuvor einen Musiker engagiert hatte und mit Hilfe der Püttlinger Reservistenkameradschaft über 1500 Euro sammeln konnte.

Diesmal war am Donnerstag das Blasorchester Riegelsberg am Zug, dessen Musiker sich dadurch auch über den ersten richtigen Auftritt seit Rosenmontag 2020 freuen konnten: „Vor 542 Tagen hatten wir zum letzten Mal in ganzer Besetzung gespielt“, schilderte Dirigentin Barbara Rosner und war in Jubelstimmung, dass es nun weitergeht: Man habe zwar geprobt, auf einem Schulhof, doch das hier sei der langersehte Auftakt für neue Konzerte. Reservist Patrick Fösges ging wieder mit der Spendenbüchse herum, die Menschen zückten meistens Scheine. „Wir werden das Geld im Ahrtal bei bedürftigen Menschen persönlich übergeben. Wir sorgen dafür, dass die Hilfe ankommt“, versprach Fösges. David Jung hat auch schon ein drittes Konzert in Planung, und wenn das Wetter hält, könnte es weitere geben: „Wir haben genug Musiker, die uns angeboten haben, kostenlos auf dem Marktplatz zu spielen. Wir werden sehen.“