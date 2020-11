Schienen als Straße gedeutet : Betrunken auf Saarbahngleisen festgefahren

Völklingen/Püttlingen/Riegelsberg Bei Kontrollen fielen der PI Völklingen ein unter Drogen stehender und ein alkoholisierter Fahrer auf.

Bereits am späten Freitagabend hatte ein Zeuge die PI über ein qualmendes Fahrzeug an den Saarbahngleisen im Russenweg in Riegelsberg informiert. Wie die Beamten vor Ort feststellten, war das Fahrzeug, statt der Verschwenkung der Straße zu folgen, auf die sich hier von der Fahrbahn trennenden Schienen geraten und kam aus eigener Kraft nicht mehr herunter. „Offenbar hatte die 45-jährige Fahrzeugführerin irrtümlich die Schienen befahren“, heißt es im Polizteibericht. Beim missglückten Versuch, wieder von den Schienen los zu kommen, verkantete sich das Fahrzeug. Weiter heißt es: „Den Grund für ihren Fahrfehler erkannten die eingesetzten Beamten schnell. Die Frau stand unter alkoholischer Beeinflussung und war nicht mehr verkehrstüchtig.“ In der Folge wurde ihr auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihr Führerschein sichergestellt und sie erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Ihr Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst von den Saarbahngleisen heruntergeholt.