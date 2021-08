Blasmusik für den guten Zweck : Benefizkonzert für Flutopfer auf Marktplatz Riegelsberg

Riegelsberg Die Reservistenkameradschaft Püttlingen, die Gemeinde Riegelsberg und das örtliche Debeka-Büro laden zu einer Konzertreihe für die Flutopfer ein. Das zweite Konzert der Reihe ist auf dem Marktplatz in Riegelsberg an diesem Donnerstag, 19. August, 18 Uhr, mit dem Blasorchester Riegelsberg.

Das Orchester spielt kostenlos, der Eintritt ist frei, die Reservisten gehen aber mit dem Hut herum und sammeln für die Betroffenen in den Überflutungsgebieten. Beim ersten Konzert mit Kai Sonnhalter am vorangegangenen Donnerstag wurde erstmals gesammelt, am 26. August spielen dann, ebenfalls um 18 Uhr auf dem Marktplatz, Alexander Beer und die Köllertaler Band Fenian Akustik Songs und Irish Folk für den guten Zweck.