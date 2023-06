Rettungs-Übung bei schweißtreibenden Temperaturen Übung für eifrige Nachwuchs-Retter

Der Tag der Jugendhilfsorganisationen gibt in Riegelsberg jährlich einen Überblick über den Leistungsstand der Nachwuchskräfte in Feuerwehr, DRK und Technischem Hilfswerk (THW). Diesmal wurde eine gemeinsame Übung an der Köllertalhalle im Riegelsberger Ortsteil Walpershofen angesetzt, wo am Samstag, kurz nach 15 Uhr, die Sirenen heulten.