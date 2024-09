Drei Tage feierte Riegelsberg sein Marktfest. Wetter, Programm und Besuch waren am Wochenende fantastisch. „Wir haben zwar das gleiche Programm wie im letzten Jahr, doch was gut ist, soll man nicht ändern. Im Sport heißt es ja auch Never change a winning team“, sagte Bürgermeister Klaus Häusle beim Fassanstich am Freitagabend.