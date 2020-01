Festakt im Rathausfestsaal : Riegelsberg ehrt Ersthelfer beim Neujahrsempfang

Riegelsberg Im Rathausfestsaal gab es nicht nur einen Rückblick auf das vergangene Jahr, sondern auch Auszeichnungen für Zivilcourage.

Über 200 Gäste waren am vergangenen Sonntag zum Neujahrsempfang der Gemeinde Riegelsberg in den Rathausfestsaal gekommen. Im Mittelpunkt stand die musikalische Einstimmung des gutgelaunten Saxophon Quartetts „Quasi Lontano“, die Neujahrsansprache von Bürgermeister Klaus Häusle und Ehrungen. Rückblickend auf das vergangene Jahr lenkte der Verwaltungschef den Fokus auf die gute Zusammenarbeit zwischen Bürgerschaft und Kommunalpolitik, die unter anderem ein gut durchdachtes Hochwasservorsorgekonzept, die Sicherung des Mehrgenerationenhauses in Walpershofen am gewohnten Standort durch den Ankauf des Sparkassengebäudes und den Neubau eines Kindergartens im Gisorviertel auf den Weg gebracht habe.