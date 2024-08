Serie Kuriose Feuerwehreinsätze Befreiung von Kind aus Astgabel wurde zum Lehrstück

Dort klemmte ein siebenjähriger Junge in einer Astgabel. „Kind in Baum eingeklemmt“ lautete damals die Notfallmeldung. Und auf der Fahrt zum Einsatz stellten sich die Feuerwehrleute schon die Frage, wie so etwas möglich sein konnte. „Wir beeilten uns, wie bei jedem Notfall, und fanden am Einsatzort ein Kind vor, das beim Spielen so tief in die Äste des verzweigten Baumes abgerutscht war, dass es sich nicht mehr selbst befreien konnte. Allerdings steckte der Junge auch richtig fest, die Feuerwehrleute konnten ihn zunächst nicht von Hand schnell herausheben, ohne ihm wehzutun. Beim Versuch, sich selbst zu befreien, hatte sich der Junge völlig verkeilt“, sagt heute Löschbezirksführer Tobias Lana.