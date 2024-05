Ehre wem Ehre gebührt Riegelsberg ehrt seine erfolgreichen Sportler und Vereine

Mit dem Ball des Sports ehrt die Gemeinde Riegelsberg seit 1984 ihre erfolgreichsten Sportler. Bei seiner 38. Auflage wurden am Sonntag 296 Sportler aus neun Vereinen ausgezeichnet, die bei Deutschen Meisterschaften und Saarlandmeisterschaften in den Einzel- und Mannschaftswettbewerben die Plätze 1 bis 3 belegt hatten, sowie Mannschaften, die in ihren Ligen Meisterschaften feiern konnten. Zudem wurden auch Ehrenamtler ausgezeichnet, die mehr als 25 Jahre unentgeltlich für Vereine tätig sind.