Verzweifelt gesucht : Frau in Riegelsberg meldet Autodiebstahl – und dann ...

Frau in Riegelsberg meldet Autodiebstahl – und dann ...

Die Polizei suchte in Riegelsberg ein vermisstes Auto. (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Riegelsberg Alarm bei der Polizei: Eine verzweifelte Autofahrerin braucht die Hilfe der Ermittler.

Wegen eines Autodiebstahls ist die Polizei in Riegelsberg Samstagmittag ausgerückt. Gegen 13 Uhr meldete nach Angaben der Ermittler via Twitter eine Frau, dass ihr Wagen spurlos verschwunden sei. Rasch waren Beamte vor Ort, um den Fall aufzunehmen.

Dieser löste sich allerdings innerhalb kürzester Zeit in Wohlgefallen auf. Entgegen ihrer üblichen Gewohnheit hatte die Riegelsbergerin ihr Fahrzeug in einer anderen Straße geparkt. Nach einer kurzen Suche tauchte die Karosse in der Nähe wohlbehalten auf. Die Polizei auf dem Kurzbachrichtendienst: „Auto wieder da, alles gut!“