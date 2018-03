später lesen Brandstiftung Auto brennt in Riegelsberger Garage Teilen

Twittern







Ein brennendes Auto hat dafür gesorgt, dass am frühen Samstagmorgen die freiwillige Feuerwehr in Riegelsberg ausrücken musste. Gegen 5 Uhr wurden die Helfer alarmiert. Wie ein Sprecher der Polizeiinspektion Köllertal berichtet, brannte in einer Garageneinfahrt in der Wiesenstraße ein Mercedes.