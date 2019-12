Riegelsberg schaut bei Zuschussvergabe aus eigener Schuld in die Röhre : Verkorkste Ausschreibung

Riegelsberg/Saarbrücken Teure Auftragsvergabe nur missglückt oder „Geschmäckle“ in Riegelsberg?

Doch um welche Art Verstöße geht es eigentlich? Die ursprüngliche Beschwerde war vom Arbeitgeberverband des Saarländischen Handwerks (AGVH) bei der Kommunalaufsicht im Landesverwaltungsamt eingereicht worden. Seitens des AGVH hieß es nun auf Nachfrage, dass es hier in einem wichtigen Punkt zwei unterschiedliche Auffassungen gebe: Die Firma in Kaiserslautern, die den Auftrag bekommen hat, ist selbst nicht in der Handwerksrolle eingetragen und hätte den Auftrag somit nicht bekommen dürfen; aber ihre Subunternehmer sind eingetragen. Eine offene Frage sei also, ob schon bei der Bewerbung um den Auftrag auf die Subunternehmer hingewiesen wurde oder nicht.