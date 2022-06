Wassersommelier Armin Schönenberger : Wasser ist seine sprudelnde Leidenschaft

Wassersommeliere Armin Schönenberger – von teuren Luxuswassern mit langen Transportwegen hält er wenig. Er empfiehlt regionale Erzeugnisse. Foto: Armin Schönenberger

Riegelsberg Pro Kopf trinken die Deutschen zirka 120 Liter Mineralwasser im Jahr. Einer der sich besonders gut damit auskennt, ist Armin Schönenberger. Der Riegelsberger arbeitet als Wassersommelier und erklärt, auf was es bei gutem Wasser ankommt.

Mit Temperaturen über 30 Grad ist der Sommer im Saarland angekommen. Die wichtigste Regel bei solch hohen Temperaturen: genug Wasser trinken. Der Körper muss immer ausreichend mit Flüssigkeit versorgt sein, um den Stoffwechsel aufrechtzuerhalten. Für Wassersommelier Armin Schönenberger ist Wasser trinken allerdings nicht nur ein Grundbedürfnis, sondern vor allem eines: purer Genuss.

Seit der 55-jährige Riegelsberger vor zehn Jahren eine Ausbildung zum Wassersommelier an der Doemens-Akademie in München machte, hilft er nicht nur bei der Wahl des richtigen Wassers. Schönenberger versteht sich als Wasserbotschafter. In seinen Wasser-Tastings stellt er verschiedene Mineralwasser vor und erklärt, wie die Inhaltsstoffe auf den Geschmack und auf den Körper wirken. Bei mehr als 500 Mineralwassersorten in Deutschland hat der Konsument die Qual der Wahl. Denn „Wasser ist nicht gleich Wasser“, sagt Schönenberger.

Info Experten für alle Getränke-Fragen In der Regel versteht man unter einem Sommelier oder einer Sommelière einen Weinkellner im gehobenen Restaurant, verantwortlich für Beratung der Gäste und des Inhabers sowie für Weineinkauf und -lagerung. „Sommelier“ ist keine geschützte Berufsbezeichnung, in Deutschland gibt es aber den von der Industrie- und Handelskammer „geprüften Sommelier“. Neben dem Sommelier für Wein gibt es auch Bier- oder Wassersommeliers.

In Deutschland wird nach Heil-, Mineral-, Quell-, Tafel- und Leitungswasser unterschieden. Dabei muss es für den Wasserexperten nicht das reich mit Swarovski-Kristallen verzierte Luxuswasser aus den USA sein. Im Gegenteil: Schönenberger schwört auf regionales Mineralwasser. Lange Transportwege sind ihm ein Graus: „Es ist einfach ökologischer Schwachsinn, Mineralwasser 1200 Kilometer zu uns zu transportieren.“ Denn Deutschland als Mineralwasserland verfügt über 200 Mineralwasserbrunnen.

Die Auswahl an regionalen Mineralwassern sei in den vergangenen Jahren allerdings zurückgegangen. Im Verkauf aus dem Saarland oder der näheren Region sind derzeit der Köllertaler Sprudel aus der Alexander-Quelle der Grosswald Brauerei im Heusweiler Ortsteil Eiweiler oder Mineralwasser aus der Kirkeler Waldquelle, die der Discounter Lidl vertreibt. Schwollener Sprudel aus dem Hunsrück-Hochwald, aus dessen Mineralbrunnen auch das Saarbrücker Blue-Future-Projekt Mineralwasser bezieht, ist ebenfalls im Handel vertreten.

„Gutes Wasser muss nicht teuer sein“, sagt Armin Schönenberger. Von einem guten Marketing sollte sich der Normal-Wassertrinker nicht täuschen lassen: Einzig auf die Mineralisierung komme es an. Neben Natrium enthält Mineralwasser Kalzium, Magnesium, Kalium, Hydrogenkarbonat, Chlorid und Sulfate. Die Minerale kommen durch die jahrhundertelange Filterung durch Stein, Muschelkalk oder Buntsandstein ins Wasser.

Um sich Mineralwasser nennen zu können, muss das Wasser außerdem aus den unterirdisch gelegenen Quellen hochgepumpt und sofort am Quellort abgefüllt werden. Obwohl Schönenberger auch hin und wieder Leitungswasser trinkt, sei es mit Mineralwasser nicht zu vergleichen. Leitungswasser enthalte selten Mineralien, da es auch aus Grund- und Oberflächenwasser gespeist wird und chemisch aufbereitet werden darf. Auch bei der Verpackung gibt es Unterschiede. Kein Fan ist der Wassersommelier von Plastikflaschen: „Das Wasser schmeckt schnell fahl, weil in Plastik die Kohlensäure schneller entweicht.“ Länger haltbar bleibe Wasser in Glasflaschen. Geschmacklich gäbe es jedoch kaum Beeinträchtigungen durch die Verpackung.

Mineralwasser – nicht nur zum Durst löschen, auch beim Kochen kann es zum Einsatz kommen. Foto: dpa-tmn/Christoph Schmidt

„Die Mineralien sind es, die den Geschmack des Wassers prägen“, erzählt der gelernte Koch. Wasser schmeckt weich und sanft, wenn es wenig Mineralien enthält. Leicht salzig ist es, wenn der Natriumgehalt hoch ist. Kohlensäure und Mineralisierung können den Geschmack von Speisen und anderen Getränken beeinflussen. Das macht sich auch die Gourmetküche zunutze, die Gemüse und Fisch gern in mineralstoffreichen Wässerchen zubereitet, um den Eigengeschmack der Produkte zu verstärken.

Die Geschmacksnoten des Rotweins ließen sich mit sprudeligem Wasser nicht mehr so gut erkennen. Zu Rotwein sollten daher niedrig mineralisierte Wassersorten ohne Kohlensäure getrunken werden, rät Schönenberger. Bei Weißwein sei das anders: „Ein Grauburgunder verträgt ein ausgewogen mineralisiertes Wasser mit wenig Natrium, gerne mit Kohlensäure.“ Zu Kaffee würde der Wassersommelier nie ein kohlensäurehaltiges Waser präsentieren. Auch hier gelte: möglichst mineralstoffarm. Mineralstoffreiche Wasser sind hingegen nach dem Sport empfehlenswert. „Wenn der Körper viel geschwitzt hat, müssen wieder Mineralien zugeführt werden. Das geht sehr gut mit Mineralwasser“, sagt Schönenberger. Für ihn darf es nach dem Sport medium bis sprudelig sein. Zudem rät der Wasserexperte: „Einfach mal ausprobieren und dann schauen, was einem am besten schmeckt.“