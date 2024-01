Rückblick und Ausblick Anregung zum optimistisch sein

Ein Rückblick auf 2023 und eine Prognose für 2024 standen am Sonntag im Mittelpunkt der Rede von Bürgermeister Klaus Häusle (SPD) beim Neujahrsempfang der Gemeinde Riegelsberg im brechend voll besetzten Rathausfestsaal. 2023 sei mit seinen Kriegen und Umweltkatastrophen, mit Bildern von Leichen, Hass und Zerstörung kein gutes Jahr gewesen, sagte Häusle. Zudem herrsche eine schlechte Stimmung im Land. Menschen hätten Wohlstandsverluste erlitten, manche das Vertrauen in die Politik verloren. Das größte Problem sei der Klimawandel: „Wenn diese Frage nicht gelöst wird, sind alle anderen Probleme unwichtig, weil es sonst unsere Erde in ein paar Jahrzehnten nicht mehr gibt“, so Häusle.