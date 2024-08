Kuriose Feuerwehreinsätze Als die Feuerwehr Walpershofen einen 400-Kilo-Mann mit einem Bagger retten musste

Feuerwehrleute in Walpershofen müssen nicht lange nachdenken, wenn man sie nach ihrem kuriosesten Einsatz fragt. Der schaffte es in die japanischen Medien, war in England in der Zeitung und wurde später bei RTL unter Mitwirkung des Betroffenen verfilmt. „Daher kann man auch offen über den Einsatz reden“, sagt Wehrführer Volker Klein, der frisch im Amt war, als er 2013 einen 400 Kilo Mann durch die Hauswand retten musste.