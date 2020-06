Riegelsberg Die Städtepartnerschaft zwischen Riegelsberg und Gisors ist nun ein halbes Jahrhundert alt und war all die Jahre mit Leben gefüllt.

50 Jahre ist es her: An Pfingsten 1970 besiegelten der damalige Riegelsberger Bürgermeister Walter Wagner und sein französischer Amtskollege aus Gisors, Emile Beyne, die Städtepartnerschaft zwischen den beiden Kommunen. Das sollte eigentlich am vergangenen Wochenende groß gefeiert werden. Doch auch hier machte der Corona-Virus einen Strich durch die Rechnung: Das Fest zum 50-jährigen Bestehen der Jumelage musste abgesagt werden. Was die vielen Aktivisten aus beiden Orten, die seit drei Generationen die Deutsch-Französische Freundschaft mit Leben füllen, besonders schmerzt.

Schon zur Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde am 5. Juli 1970 in der Turnhalle der Lindenschule im Rahmen eines Heimatfestes war eine große Zahl von Gästen aus Gisors angereist, was nun 50 Jahre später nicht möglich ist: „Wir sind enttäuscht, unsere Freunde dieses Jahr nicht zu sehen“, erklärt Jutta Christmann. „Auch heute, 50 Jahre später, sind unsere Gedanken bei unseren Freunden in Gisors. Wir senden ihnen Botschaften der Freundschaft durch die sozialen Netzwerke und freuen uns auf unser Wiedersehen im nächsten Jahr.“ Ihr Vater Heinz Christmann war damals einer der Riegelsberger Ratsherren, die 1969 die Verbindung der „Kriegsheimkehrer“ in die Normandie unterstützte. Denn die Ursprünge der Jumelage gehen auf den „Verband der Heimkehrer, Kriegsgefangenen und Vermisstenangehörigen aus Deutschland e.V., Ortsverband Riegelsberg“ und den französischen Frontkämpferverband aus Gisors zurück. Beide Verbände hatten schon seit 1965 gute Kontakte und hatten sich dann an Pfingsten 1969 in einer Urkunde zum Ziel gesetzt, die ehemals verfeindeten Nationen in Freundschaft zu verbinden. Weiterhin wollten beide Verbände „am Bau eines vereinten Europas in Frieden und Freiheit“ mitwirken.