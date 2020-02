Konzerte : „Creme 80“ und „4 Rocks“ bei Jochem

Riegelsberg Faasenacht in Jochems Kneipe ohne Faasenachtsmusik und Kostümzwang, dafür mit zwei regionalen Bands. Am Samstag, 22. Februar, 19.30 Uhr, spielen „4Rocks“ aus dem Köllertal in der Riegelsberger Kneipe: eine Rockband aus fünf gestandenen Jungs.



