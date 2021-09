600000 Euro allein für die Planung : 18 Millionen Euro: Bisherige Pläne für die Südumgehung

Riegelsberg Seit 47 Jahren beschäftigt die – nach wie vor nicht vorhandene – Südumgehung Riegelsberg Räte, Ministerien, Behörden, Planer und natürlich verkehrsgestresste Bürger in Riegelsberg. Immer wieder wurden Pläne erstellt, immer wieder wurden sie verworfen.

Während eines Infoabends im Riegelsberger Rathaus im August 2018 sagte Astrid Klug, Leiterin der Abteilung Klimaschutz, Energie, Verkehr und Luftfahrt im Saar-Wirtschaftsministerium, das Land werde bis 2020 etwa 600 000 Euro in die Planung der so genannten „L269 Südumgehung“ in den Landeshaushalt einstellen, „um die Südumgehung zur Baureife zu bringen.“ Die Pressestelle des saarländischen Wirtschaftsministeriums hatte der SZ auf Nachfrage im vergangenen Jahr erklärt, dass ab Sommer 2021 mit dem Beginn des Planfeststellungsverfahrens zu rechnen sei. Die L269 Südumgehung soll 3560 Meter lange werden und Riegelsberg im südlichen Bereich umgehen. Sie soll am Schocksberg beginnen, am Waldrand vorbei verlaufen und in Höhe des Friedhofes an die Autobahn A1 angeschlossen werden.