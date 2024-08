Gedicht Erstes Gedicht direkt preisgekrönt

Werden nun weitere Gedichte der jungen Gewinnerin folgen? „Bestimmt! Ich will auch an weiteren Wettbewerben teilnehmen.“ Beruflich strebt die aufgeweckte Achtklässlerin allerdings eher eine Laufbahn in der Osteopathie an – Osteopathie ist in der sogenannten Alternativmedizin ein Oberbegriff für verschiedene Behandlungskonzepte, die mit den Händen ausgeübt werden. „Schreiben“, so die 14-Jährige, „will ich nur nebenberuflich.“