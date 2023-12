Fußball Der Titel ist das Ziel – tiefstapeln wäre nicht ehrlich

Die Fußballerinnen des 1. FC Riegelsberg kämpfen an diesem Sonntag ab 12 Uhr in Marpingen beim Hallenturnier der SG Niederlinxweiler/Winterbach um die ersten Punkte für die Qualifikation zum Frauen-Masters, das am 18. Februar in der Multifunktionshalle der Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken stattfindet. Der 1. FC Riegelsberg gewann das Masters zuletzt vier Mal in Folge – und strebt den fünften Triumph an. Wie bei den Männern muss sich aber auch der Titelverteidiger bei den Frauen erst mal für das Endturnier qualifizieren.