Trotz Entlastungspaket Schock statt Entlastung – Energiekosten für Riegelsberger haben sich verdreifacht

Saarbrücken · Viele Fernwärmekunden haben in den vergangenen Wochen Post von ihrem Versorger erhalten. In den Schreiben haben sie die neuen Energiepreise mitgeteilt bekommen. Gleichzeitig sind die staatlichen Preisbremsen in Kraft getreten.

04.04.2023, 05:00 Uhr

Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Von Marko Völke

Die von den Unternehmen mitgeteilten, neuen Abschlagszahlungen haben viele verunsichert. Einige SZ-Leser vermuten, dass diese falsch berechnet wurden.