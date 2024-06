“Walking Football“ im Saarland Warum Geh-Fußball „gesunder Fußball“ sein soll

„Walking Football“ soll eine Art „gesunder Fußball“ sein. Spaß am Fußball, soziale Kontakte und Freude an der Bewegung stehen im Vordergrund. Gespielt werden kann „Walking Football“ in gemischten Mannschaften unabhängig von Alter, Geschlecht und Leistungsstand. In der Regel besteht eine Mannschaft aus sechs Spielern. Es wird ohne Torwart gespielt. Das Spielfeld ist 42 Mal 21 Meter groß, kann aber ebenso wie die Größe der in der Regel einen Meter hohen und drei Meter breiten Tore angepasst werden.