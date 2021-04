Nachfolger von Michael Görlinger : Bernd Weidig wird neuer Chef der Staatsanwaltschaft

Exklusiv Saarbrücken Der Vorsitzende Richter am Landgericht Saarbrücken wechselt an die Spitze der Anklagebehörde.

Zum Monatsende wird die Vakanz an der Spitze der Staatsanwaltschaft Saarbrücken beendet werden. Bernd Weidig (49), derzeit Vorsitzender Richter der achten Strafkammer (Wirtschaftsstrafkammer II) am Landgericht, wird neuer Chef der Anklagebehörde mit insgesamt 218 Mitarbeitern, davon zehn Oberstaatsanwälte und 64 Staatsanwälte (in Voll- und Teilzeit). Er wird damit Nachfolger von Michael Görlinger (55), der nach vier Jahren als Leitender Oberstaatsanwalt Anfang März zum Oberlandesgericht als Vizepräsident wechselte. Justiz-Staatssekretär Roland Theis (CDU) bestätigte auf Anfrage diese Informationen unserer Zeitung: „Mit Bernd Weidig bleibt die Staatsanwaltschaft in guten Händen. Er hat in allen bisherigen Verwendungen die Entscheidungsfreude und Energie gezeigt, die es für diese wichtige Position braucht.“